Названы восемь продуктов, богатых железом

Специалист посоветовал, с чем совмещать железосодержащие продукты.

Диетолог рассказал, какие продукты богаты железом и дал советы об их совместимости с другими ингредиентами, передает zakon.kz.

По мнению врача, существует восемь продуктов с самым высоким содержанием железа. Среди них мясо, яйца, а также субпродукты – печень и кровяные колбаски. При этом железо в мясе специалист назвал наиболее биодоступным, поскольку организм усваивает его легче, сообщает РИА Новости.

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев также перечислил растительные продукты с высоким содержанием железа. В их числе: бобовые, шпинат, а также гречневая, ячневая и овсяная крупы. Из них организм забирает от двух до 12% вещества, поэтому веганам сложнее получать его только из продуктов питания.

Кроме того, он отметил, что существуют ингредиенты, которые препятствуют усвояемости железа – это углеводные продукты, большое количество клетчатки, богатая полифенолами пища (орехи, кофе), а также продукты с содержанием фитатов и антипитательных веществ (бобовые, крупы). При желании можно съесть мясо с гречкой, крупу предварительно нужно замочить перед варкой, чтобы организму стало легче получить полезное вещество.

Не менее важно здоровье ЖКТ и состояние тела в целом: любые очаги воспаления в организме, начиная с кариеса и заканчивая новообразованиями, повышают расход железа. Поэтому его запасы регулярно истощаются. И если у человека дефицит железа при его адекватном питании (либо даже медикаментозном восполнении), то есть смысл консультироваться с врачом и комплексно проверить организм, – заключил Исанбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!