Как правильно посчитать часы работы в ночное время

Ночным считается время с 22 до 6 часов.

Как правильно посчитать в табеле часы работы в ночное время. Такой вопрос задали министру труда и социальной защиты на сайте "электронного правительства", сообщает zakon.kz.

В Трудовом кодексе РК статья 76 отражено, что ночным считается время с 22 до 6 часов. Можете дать пояснение, если 22-00 включительно, тогда 3 часа ставится в табеле в первый день, и 5 часов в табеле на следующий день. Правильно ли распределены ночные часы? - говорится в вопросе.

На что министр ответил, что действительно согласно статьи 76 Трудового кодекса РК ночным считается время с 22 до 6 часов.

Согласно пункту 1 статьи 79 Кодекса работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником. Таким образом, в табеле учета рабочего времени ставится в первый день 2 часа (с 22:00 до 24:00) на второй день 6 часов (с 24:00 до 6:00), - пояснил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!