Токтар Аубакиров заболел COVID-19

Токтара Аубакирова госпитализировали в городской инфекционный центр Нур-Султана.

Казахстанский космонавт Токтар Аубакиров заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Пациент Токтар Аубакиров обратился в больницу 21 августа с жалобами на кашель, потливость, общую слабость. Была направлена бригада скорой медицинской помощи на дом. При осмотре: общее состояние стабильное, сатурация 95%, температура 36.6, был взят анализ ПЦР, - сказал директор РГП на ПХВ "Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК" профессор Валерий Бенберин.

Результат ПЦР-теста оказался положительным. По результатам ПЦР-теста дополнительно были даны назначения и рекомендации.

Со слов Аубакирова, он болеет шестой день. Самостоятельно принимал Сумамед, за медицинской помощью в больницу не обращался.

2 августа мобильной бригадой больницы на дому были взяты анализы, проведена компьютерная томография грудного сегмента. По результатам лабораторно - инструментального исследования был направлен на госпитализацию в городской инфекционный центр столицы, - сообщил Бенберин.

По его словам, Токтар Аубакиров от госпитализации отказался.

24 августа утром была проведена беседа с пациентом, после чего он был госпитализирован в городской инфекционный центр Нур-Султана с диагнозом: COVID-19 средней степени тяжести. Двухсторонняя полисегментарная пневмония КТ-1, - сказал он.

Токтар Аубакиров вакцинирован (второй компонент получен 17 апреля).

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