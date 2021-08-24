Кого коснется повышение тарифов на электроэнергию

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Повышение тарифов на электроэнергию коснется юридических лиц.
В Алматы с 1 сентября повышается тариф на электроснабжение для юридических лиц, или потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, сообщает zakon.kz.
При этом повышение не коснется физических лиц.
Обращаем внимание населения, что тариф на электроэнергию не меняется для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, - сообщили в ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
В компании назвали причины повышения предельной цены на электрическую энергию для потребителей Алматы и Алматинской области:
Для потребителей города Алматы и региона Алматинской области с 1 сентября 2021 года будут действовать следующие тарифы, согласованные Департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области, определенные по следующим группам потребителей:
I группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 16,86 тенге за 1 кВт*ч без НДС (18,88 тенге за 1 кВт*ч с НДС);
II группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 20,79 тенге за 1 кВт*ч без НДС (23,28 тенге за 1 кВт*ч с НДС);
III группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 27,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (30,50 тенге за 1 кВт*ч с НДС).
IV группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) – 19,74 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,11 тенге за 1 кВт*ч с НДС).
Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, тариф дифференцированный в зависимости от объемов потребления электроэнергии на каждого постоянно проживающего в квартире/ доме:
Узнать величину потребления на одного постоянно проживающего по каждому уровню дифференцированного тарифа можно несколькими способами:
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