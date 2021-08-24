Кого коснется повышение тарифов на электроэнергию

Повышение тарифов на электроэнергию коснется юридических лиц.

В Алматы с 1 сентября повышается тариф на электроснабжение для юридических лиц, или потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, сообщает zakon.kz.

При этом повышение не коснется физических лиц.

Обращаем внимание населения, что тариф на электроэнергию не меняется для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, - сообщили в ТОО "АлматыЭнергоСбыт".

В компании назвали причины повышения предельной цены на электрическую энергию для потребителей Алматы и Алматинской области:

повышение с 1 апреля 2021 года предельных тарифов энергопроизводящих организаций РК на электрическую энергию в соответствии с приказом министра энергетики РК от 30 марта 2021 года №108; увеличение с 1 июня 2021 года тарифа региональной энергопередающей организации АО "Алатау Жарық Компаниясы" на регулируемые услуги по передаче электрической энергии в соответствии с совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области от 17 мая 2021 года; изменение структуры формирования отпускной цены на электрическую энергию энергопроизводящих организаций в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики" в части введения с 1 июля 2021 года надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии.

Для потребителей города Алматы и региона Алматинской области с 1 сентября 2021 года будут действовать следующие тарифы, согласованные Департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области, определенные по следующим группам потребителей:

I группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 16,86 тенге за 1 кВт*ч без НДС (18,88 тенге за 1 кВт*ч с НДС);

II группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 20,79 тенге за 1 кВт*ч без НДС (23,28 тенге за 1 кВт*ч с НДС);

III группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 27,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (30,50 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

IV группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) – 19,74 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,11 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, тариф дифференцированный в зависимости от объемов потребления электроэнергии на каждого постоянно проживающего в квартире/ доме:

Тариф первого уровня – 15,65 тенге за 1 кВт*ч без НДС (17,53 тенге за 1 кВт*ч с НДС),

Тариф второго уровня – 20,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,66 тенге за 1 кВт*ч с НДС),

Тариф третьего уровня – 25,29 тенге за 1 кВт*ч без НДС (28,32 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

Узнать величину потребления на одного постоянно проживающего по каждому уровню дифференцированного тарифа можно несколькими способами:

на сайте – для этого пройдите в соответствующий каждому уровню рисунок на следующей странице сайта https://esalmaty.kz/ru/home-tariffs;

эта информация, указана в счет-квитанции;

также вы всегда можете проконсультироваться по телефону - обратившись в круглосуточный Контакт-центра по номеру 8 (727) 356-99-99 или в ближайшем отделении ТОО "АлматыЭнергосбыт".

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