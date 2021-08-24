На чемпионате по боксу Санжар Ташкенбай стартовал с победы

Казахстанский боксер стартовал с победы на молодежном чемпионате.

В Дубае проходит молодежный чемпионат Азии по боксу. Чемпион мира среди молодежи Санжар Ташкенбай успешно стартовал на чемпионате Азии, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz с континентального первенства, в своей первой встрече он победил представителя Таджикистана Мехрода Заидова.

В весовой категории до 48 кг казахстанец во втором раунде нанес серьезный удар сопернику. В итоге, из-за травмы соперника судьи прервали поединок со второго раунда и отдали победу Санжару Ташкенбаю.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!