Раскрыт секрет звучания скрипок Страдивари

Уникальное звучание скрипок Страдивари имеет химическое происхождение.

Ученые раскрыли секрет неповторимого звучания скрипок Антонио Страдивари, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Теперь его гипотеза подтвердилась, пишет Daily Mail.

Ученые установили, что для защиты музыкальных инструментов от паразитов, древесина, из которой они изготавливались, пропитывалась особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.

Возможно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов, – рассуждает эксперт.

Ученые считают, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.

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