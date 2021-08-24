Ученые пророчат новые смертоносные наводнения

Этому способствует глобальное потепление.

Группа климатологов предсказала новые наводнения, сообщает zakon.kz.

Они считают, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей, вызвавших смертоносные внезапные наводнения в Западной Европе.

По данным Lenta, специалисты проанализировали исторические записи и применили компьютерное моделирование, чтобы изучить, как температура влияла на количество осадков с конца XIX века до настоящего времени.

Полученные результаты еще не проверены независимыми учеными, однако авторы использовали общепринятые методы для оценки частоты экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и аномальная жара, - говорится в публикации.

Оказалось, что в большом районе Западной Европы (от Нидерландов до Швейцарии) количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3–19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса.

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На каждый один лишний градус атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди. Ливни, вызвавшие наводнения в Германии и Бельгии 14-15 июля, в настоящее время в 1,2–9 раз более вероятны, чем раньше. Ученые предсказывают, что эта вероятность увеличится из-за того, что планета продолжит нагреваться, - отмечено в исследовании.

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