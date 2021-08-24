Авиакатастрофа Bek Air - семье погибшего пилота выплатят 4 млн тенге

Об этом говорится в проекте постановления.

Минтруда выплатит семье пилота Миржана Мулдакулова, который погиб после авиакатастрофы Bek Air, 4 млн тенге, передает zakon.kz.

Выделить Министерству труда и социальной защиты населения из резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 4 млн тенге на оказание финансовой помощи жене пилота Мулдакулова Миржана Гайнуловича, - говорится в проекте постановления на портале "Открытые НПА".

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан, потерпел крушение. Погибли 12 человек, в том числе командир самолета Марат Муратбаев. Среди пострадавших был второй пилот Миржан Мулдакулов. Он получил серьезные травмы позвоночника, но его прооперировали и выписали из больницы 21 января 2020 года. Уже дома 28 января мужчина скончался от легочной тромбоэмболии.

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