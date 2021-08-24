В МИД Украины опровергли слухи об угоне самолета в Афганистане

Все лайнеры, направленные ранее в Афганистан, вернулись в Украину.

Информация об угнанном украинском самолете в Афганистане не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает zakon.kz со ссылкой на Радио Sputnik.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные угнали украинский самолет в Афганистане. Данный борт предназначался для эвакуации украинских граждан из Афганистана.

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В некоторых СМИ появилась информация о том, что предназначавшийся для эвакуации самолет был выкуплен состоятельными афганскими беженцами. Они заплатили экипажу борта золотом и драгоценными камнями чтобы улететь в Тегеран.

Информация, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Все лайнеры, направленные ранее в Афганистан, вернулись в Украину, – сказал он.

Недавно весь мир облетели шокирующие кадры того, как граждане Афганистана пытаются покинуть страну, цепляясь за шасси самолета.

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