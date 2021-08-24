Скажи, братуха - видео с оскорблениями полицейского гуляет по Казнету

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В Сети распространяют видео с оскорблениями в адрес полицейского.
В Костанайской области расследуется факт оскорбления полицейского, снятый на видео, передает zakon.kz.
В Instagram размещен видеоролик, который послужил поводом для разбирательства, сообщает "Алау".
На кадрах заснят момент, где неизвестный мужчина оскорбляет блюстителя порядка, но на хамские выпады полицейский старается не реагировать.
В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали произошедший инцидент.
Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 378 ч 1 УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей". Проводятся необходимые следственные мероприятия. Санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП, либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток, - рассказали в ведомстве.
Видео: alau.kz
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