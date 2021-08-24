Какая погода ожидает жителей Нур-Султана ближайшие три дня 

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Прогноз погоды в Нур-Султане на 25-27 августа.
Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 25-27 августа, сообщает zakon.kz.
25 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.
26 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.
27 августа переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 16 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.
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