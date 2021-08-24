Секрет долголетия обнаружили в простом напитке

Защитное действие напитка объясняется высоким содержанием в нем полифенолов.

Заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к преждевременной смерти. Исследования европейских кардиологов доказали пользу зеленого чая, чтобы избежать риска инсульта и сердечных заболеваний, передает zakon.kz.

По словам ученых, употребление зеленого чая было связано со снижением опасных состояний на 25%. В ходе исследования было проанализировано состояние здоровья 100 902 участников без инсультов, сердечных приступов или рака в анамнезе, сообщает profile.ru.

Всех разделили на две группы: одна из них пила чай не меньше трех раз в неделю, другая – реже. После семи лет наблюдений ученые установили, что у любителей чая из первой группы продолжительность жизни оказалась более высокой. В частности, у 50-летнего человека, регулярно употребляющего напиток, болезни сердца развивались в среднем на два года позже.

Регулярное потребление чая связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. Благоприятное воздействие на здоровье было наиболее сильным для зеленого чая, – рассказал соавтор работы Синьян Ван.

По словам ученых, защитное действие напитка объясняется высоким содержанием в нем полифенолов. Однако считается, что вещество не может долго сохраняться в организме, поэтому, чтобы получить максимальную пользу, важно пить чай постоянно, добавили исследователи.

Ранее врач рассказала о чае, который считается самым полезным. Многочисленные исследования показали, что он содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают предотвратить хронические заболевания.

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