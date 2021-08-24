Пять способов подготовить ребенка к возвращению в школу

Чтобы возобновить умственную активность ребенка, надо начать заниматься за несколько недель до учебы.

По мнению психотерапевта медицинского сервиса "СберЗдоровье" Гургена Хачатуряна, чтобы подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул, надо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность и обсудить с ним отдых, передает zakon.kz.

Начать восстановление режима дня надо за несколько недель до Дня знаний 1 сентября. Так, надо постепенно сокращать вечернюю активность ребенка, приучая его ложиться спать и просыпаться в правильное время. В среднем школьнику надо спать ночью около 10 часов, - пишет lenta.ru.

Чтобы возобновить умственную активность ребенка, надо начать заниматься за несколько недель до учебы, но в плавном режиме - читать, повторять пройденный материал, решать задачи. Это можно делать в игровой форме, уточнил специалист.

Например, если за лето у ребенка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел - это будет стимулировать умственную активность, - сказал Хачатурян

Кроме того, с ребенком можно обсудить, как он провел лето, и построить планы на следующие каникулы. Это поможет снизить нервное напряжение перед возвращением в школу.

Важно обсудить радостные стороны начала учебы. Вспомните про школьных друзей, узнайте, по кому ребенок успел соскучиться, с кем хочет увидеться, что планирует рассказать о своем лете - это также станет стимулом к возвращению в школу, - пояснил психотерапевт.

Чтобы задать позитивное настроение для ожидания начала учебы, стоит выбирать яркую канцелярию, тетради и прочие школьные принадлежности. Подарок и букет для учителя тоже стоит выбирать с участием ребенка, чтобы он настроился на первый учебный день, как на праздник.

К началу нового учебного года стоит сделать подарок и ребенку - если он будет приурочен к возвращению в школу и связан с учебной деятельностью, это настроит ребенка на радостное ожидание учебного года.

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