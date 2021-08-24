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85-летнего пенсионера ограбили в Алтае 

Фото: пресс-служба ДП ВКО 24 августа 2021, 18:42

По данному факту начато досудебное расследование.

В Алтае задержали мужчин, ограбивших пенсионера, передает zakon.kz.

В начале августа в полицию обратился 85-летний пенсионер с заявлением о том, что двое неизвестных лиц из нагрудного кармана футболки открыто похитили портмоне, в котором находились документы на его имя и денежные средства в сумме 28 000 тенге, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Полицейские установили двух жителей города, которые дали признательные показания, частично выдав похищенное имущество.

Задержанные были водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 п. 3 УК РК (грабеж).

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