Первый казахстанский экипаж танкистов победил в заезде индивидуальной гонки

В индивидуальной гонке предстоят еще заезды вторых и третьих экипажей.

В подмосковном Алабино в соревнования "Танкового биатлона" вступили танкисты Вооруженных сил Казахстана. Соперниками по заезду стали первые экипажи команд Азербайджана, Беларуси и Сербии, передает zakon.kz.

С самого начала гонки механик-водитель из Аягозской танковой бригады старший сержант Нурман Байжанов задал высокий темп. Он безупречно прошел все препятствия на трассе. Военнослужащие танковой бригады из пгт Гвардейский командир экипажа капитан Абдулхаким Дуйсенов и наводчик-оператор сержант 3 класса Сунгат Садвакасов успешно поразили все цели из танковой пушки, пулеметов НСВТ и ПКТ, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК.

Отмечается, что соперники из Азербайджана и Беларуси являются серьезными конкурентами, но не сумели опередить уверенно действовавший казахстанский экипаж, заняв второе и третье места.

В индивидуальной гонке предстоят еще заезды вторых и третьих экипажей. По суммарному времени всех трех экипажей определятся участники полуфиналов.

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