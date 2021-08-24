Гроза и сильная жара ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 25 августа, сообщает zakon.kz.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с, сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер юго-западный, западный при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 36 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза, сильная жара 35 градусов.

На востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе и востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, северо-западе ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный при грозе 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается сильная жара 37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов.

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