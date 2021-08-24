Он подал встречный иск.

Директор школы приставал к учителям в Экибастузе, сообщает zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, учителя заявили, что их руководитель часто подкрадывался со спины, обнимал за талию и пытался поцеловать, настойчиво предлагал подвезти до дома.

После нескольких жалоб от педагогов региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования решил провести проверку. Факты подтвердились, директора привлекли к административной ответственности.

Директору назначили штраф "за проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном приставании".

По словам педагогов, из-за поведения директора они испытывали унижение, страх, стресс, начались проблемы со сном. Одна из учителей уволилась из школы, а другая решила продолжать бороться. Педагоги подали на директора в суд, чтобы взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Мужчина обвинил учителей во лжи и подал встречный иск. По его словам, коллеги рассказали СМИ выдуманную историю, и в соцсетях началась травля, из-за чего он заболел.

Во время процесса бывший директор свою вину не признал. По его версии, учителя решили отомстить, потому что он критиковал их за грубые нарушения в работе. При этом директор заявлял: поглаживая и похлопывая коллег, он так поддерживал их и выражал одобрение.

Установлено, что бывший директор школы при исполнении им служебных обязанностей проявил неуважение к педагогам, выраженное в непристойном поведении, оскорбительном приставании. В результате совершения ответчиком противоправных действий истцы испытали нравственные страдания, унижение, страх, что соответствует признакам морального вреда, определённым статьей 951 ГК. Директор школы, как педагог, должен соблюдать этические нормы поведения, быть вежливым и корректным к членам коллектива. Методы поощрения и поддержки в виде поглаживаний, похлопываний в отношении коллег не допускаются, - постановила судья.

Судья приняла решение в пользу учителей. Педагоги просили взыскать с бывшего руководителя миллион тенге. В суде размер моральной компенсации снизили. Если ответчик не обжалует судебный акт, то должен будет выплатить по 300 тысяч тенге каждой из учителей и покрыть их судебные расходы.

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