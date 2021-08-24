Мертвые медузы и дельфины окрасили воду в Азовском море в красный цвет

Отдыхающие в Крыму туристы отмечают, что после купания ощущают жжение глаз и век, как после контакта с медузами.

В поселке Курортное Ленинского района в последние дни вода в Азовском море приобрела коричневый оттенок, вызвав так называемый эффект "красного прилива", передает zakon.kz.

Как пишет "Российская газета", берег усеян мертвыми медузами-корнеротами, среди которых встречаются погибшие дельфины. Ученые называют причиной природной аномалии цветение динофитовых водорослей, выделяющих опасные для всего живого токсины.

Эти динофитовые водоросли опасны тем, что они вырабатывают токсины, один из которых - сакситоксин - влияет на рыбу, на моллюсков, обитающих в воде во время приливов, - пояснила телеканалу "Крым 24" старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым" Наталья Литвниюк. - Он опасен и для человека, для млекопитающих тем, что в пищу попадает.

Отдыхающие на Азовском море туристы отмечают, что после купания ощущают жжение глаз и век, как после контакта с медузами. С такой проблемой туристы сталкиваются регулярно во время жаркой погоды.

Это естественный биологический процесс, такие ситуации возникают в море регулярно при повышении температуры, - сообщила глава Ленинского района Екатерина Юровских.

Как считают специалисты, все проявления "красного прилива" исчезнут при смене направления ветра.

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