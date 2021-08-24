Подробности инцидента пока не известны.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро "Крещатик", когда он шел к зданию кабмина, передает zakon.kz.

На кадрах видно, что после случившегося экс-президента окружили правоохранители. Порошенко со следами зеленки на лице и в защитной маске садится в автомобиль сотрудников патрульной полиции и уезжает, - пишут "Известия".

Также сообщается, что в Киеве полиция задержала мужчину, который облил экс-президента зеленкой.

Подробности инцидента пока не известны.

Во вторник на Украине отмечают 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

Однако сообщалось и о происшествиях. В частности, в центре Киева мужчина пытался себя поджечь во время военного парада. Инцидент произошел на Крещатике. Очевидцы потушили мужчину с помощью воды из бутылок. О его состоянии не уточнялось.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

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