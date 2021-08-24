Резкий рост цен на нефть отмечен на лондонской бирже

Поводом для этого стало изменение ожиданий участников рынка относительно политики США.

Согласно данным лондонской биржи ICE, за последние два дня цены на нефть взлетели на 8%, практически полностью преодолев падение последних недель, передает zakon.kz.

По состоянию на 16:30 сорт Brent торгуется на уровне 69,5 доллара, WTI - 66,7 доллара. По сравнению с концом прошлой недели котировки выросли на пять долларов, - пишет lenta.ru.

Поводом для этого стало изменение ожиданий участников рынка относительно политики США. Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в воскресенье, 22 августа, заявил о возможности пересмотра планов по ужесточению денежно-кредитной политики США. Ранее он высказывал противоположное мнение, однако распространение нового штамма коронавируса и рост числа заболеваний заставили его пересмотреть позицию.

В результате аналитики сходятся во мнении, что Федеральная резервная система откажется от планов по отказу от "печатания денег" еще на несколько месяцев. Прояснить ситуацию должно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

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