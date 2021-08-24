Казахстанцы о переписи населения: Много лишних вопросов

Также люди возмущены наличием неуместных пунктов.

Для жителей страны уже разработали четыре переписных листа. Участникам предстоит ответить на 91 вопрос, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Есть вопросы касательно домохозяйства, жилищных условий. Включены новые вопросы по миграции населения, а также о влиянии пандемии на уровень доходов, заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации населения. Расширены вопросы по занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемости, - сказал руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РУ Нурболат Айдапкелов.

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Как выяснилось, большому списку вопросов казахстанцы не рады. Некоторые из них они считают неуместными:

- Много. Нужно поменьше сделать. Времени занимать будет, долго очень. - Очень сложно сказать. У каждого своя тактика. Кому-то уместно, кому-то не уместно. - Очень много. Никто не будет отвечать. Столько лишних вопросов - "вакцинирован/не вакцинирован", "доходы".

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Перепись пройдет с 1-го сентября по 30 октября в два этапа. На первом пройти опрос можно будет в онлайн-режиме. На втором - посредством традиционного интервью.

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