Скончался бессменный участник группы The Rolling Stones

Причина смерти Уоттса не уточняется.

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарльз Уоттс скончался на 81-м году жизни, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Причина смерти Уоттса не уточняется.

По информации британских СМИ, недавно музыкант перенес операцию, в связи с чем в последнее время он не участвовал в концертах.

Уотсс присоединился к музыкальному коллективу в 1963 году в качестве ударника, позднее он разработал дизайн для некоторых альбомов группы - изначально он учился на графического дизайнера. Кроме того, у Чарльза был свой коллектив - Квинтет Чарли Уоттса.

В 2016 году он занял 12 место в списке "100 величайших барабанщиков всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

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