Тысячи гастарбайтеров потребовались Германии из-за дефицита рабочей силы

По прогнозам, число людей трудоспособного возраста в крупнейшей экономике Европы сократится почти на 150 тыс. в 2021 году.

Председатель Федерального агентства труда Германии Детлеф Шееле заявил, что стране требуются тысячи гастарбайтеров, чтобы восполнить пробелы в рабочей силе по мере старения населения, передает zakon.kz.

По прогнозам Детлефа Шееле, число людей трудоспособного возраста в крупнейшей экономике Европы сократится почти на 150 тыс. в 2021 году.

В ближайшие годы все будет гораздо более драматичным, - приводит lenta.ru слова Шееле.

Шееле предполагает, что гастарбайтеры, которых считают проблемой сторонники правых партий, необходимы для борьбы с дефицитом рабочей силы.

Речь идет не о предоставлении убежища, а о целевой иммиграции для устранения пробелов на рынке труда. Нам нужно 400 тысяч иммигрантов в год, что значительно больше, чем в последние годы. От медсестер и специалистов по климату до логистов и ученых - повсюду будет нехватка квалифицированных рабочих, - уточнил он.

Население Германии составляет 83 миллиона человек. В прошлом году количество иностранцев, проживающих в стране, выросло примерно на 204 тысячи, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем году.

Комментарии Шееле прозвучали менее чем за месяц до следующих национальных выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября. В 2015 году в страну прибыло большое количество беженцев и других мигрантов, чему не все граждане Германии были рады. На вопрос о политическом сопротивлении увеличению иммигрантов.

Вы можете встать и сказать: "Мы не хотим иностранцев", но это так не работает, - ответил Детлеф Шееле.

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" выступила против "непонятного требования" Шееле. Депутат Рене Спрингер обвинил его в том, что он "стал рупором компаний, которые хотят еще больше снизить заработную плату с помощью иммиграции". "Альтернатива Германии" была третьей по численности в парламенте, который будет переизбран осенью. Сменится и канцлер Германии: Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в грядущих выборах.

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