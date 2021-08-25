Дым со свалки окутал поселок под Карагандой

Свалка считается одной из самых проблемных в области.

Под Карагандой второй день тушат пожар на мусорном полигоне. Горит свыше тысячи квадратных метров бытовых отходов. Едкий дым окутывает весь ближайший поселок и даже окраину областного центра, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как открыли этот полигон, он с тех времен так и горит. Его сверху тушат – при ветре он опять воспламеняется и горит постоянно. И постоянно запах вот этот, угар. Вчера вот страшно было: почти весь поселок в дыму был, ветер сильный был. Ну, день, два от силы, потом обратно, - рассказал житель поселка Доскей Ораш Бахраев.

Как уточняется, пик возгорания уже пройден, но вот очаги то и дело продолжают возникать в разных местах. Сильно усложняет работу и ветер. Радует, что он сменил направление и сегодня весь дым идет в степь, а не на село. Перекапывать и засыпать все приходится вручную. В эти дни в регионе стоит сильная жара.

Полигон почти в 40 га расположен рядом с селом Доскей, что под областным центром. И эта свалка считается одной из самых проблемных в области. Сам владелец с начала года насчитал там порядка 10 пожаров. Предприниматель уверен, все это происки недоброжелателей: якобы мусорный бизнес сейчас – лакомый кусок.

Мы субъект малого предпринимательства, и президентом был запрет, чтобы нас не проверяли. А они для чего добиваются этого, каждый раз пожары жгут? Знают, где у меня находится какое сырье, делают из меня нехорошего человека: что я поджигаю. Даже в этом случае теперь департамент экологии на меня подал в суд. Каждый день меня поджигают, еще виноватым делают – вот хотят лицензию отозвать, - заявил владелец мусорного полигона Абай Зикиров.

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