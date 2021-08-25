Раскрыта новая схема обналичивания средств бизнеса

Число таких подозрительных операций растет.

Российские бизнесмены стали активно обналичивать деньги через медиативные документы, передает zakon.kz.

В первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Информацию подтвердили в крупнейших банках. В соответствии с этой схемой компания-"должник" по медиативному соглашению обязуется выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают деньги, а затем обналичивают их, - говорится в сообщении.

Соответствующие данные привели "Известиям" в Росфинмониторинге. В федеральной службе также сообщили о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания средств.

Число таких подозрительных операций растет. В этой связи медиаторам рекомендуют проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок.

Кроме того, в Центробанке уточнили, что за первое полугодие объемы обналичивания с использованием медиативных документов возросли до 1,5 млрд рублей.

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