Чрезмерное употребление арбузов грозит набором лишнего веса

Можно есть арбуз несколько раз в день, вопрос в том, чтобы не объедаться одномоментно.

Российский врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила о том, что арбуз можно есть несколько раз в день, главное – не объедаться, передает zakon.kz.

К слову, набрать весь можно и при чрезмерном употреблении ягод и фруктов.

Например, полкило арбуза начищенной мякоти весом 500 грамм – это большая порция, разово следует есть около 200 грамм. Можно есть арбуз несколько раз в день, вопрос в том, чтобы не объедаться одномоментно. Фрукты – это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. Избыточное потребление фруктов за один приём может навредить, - сказала Дианова.

По словам диетолога, человеку для здоровья достаточно съедать один-два фрукта в день, что равно приблизительно 200 граммам.

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