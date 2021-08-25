6040 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 754 891 случай.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6040 человек, заболевших коронавирусом. Число подтвержденных случаев в стране вновь стало расти. Так в Нур-Султане за день увеличилось количество больных на 80 человек, в Шымкенте - на 73, в Актюбинской области - на 200, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

в городе Нур-Султан - 505,

в городе Алматы - 1590,

в городе Шымкент - 220,

в Акмолинской области - 265,

в Актюбинской области - 388,

в Алматинской области - 358,

в Атырауской области - 307,

в ВКО - 167,

в Жамбылской области - 202,

в ЗКО - 123,

в Карагандинской области - 843,

в Костанайской области - 269,

в Кызылординской области - 98,

в Мангистауской области - 202,

в Павлодарской области - 317,

в СКО - 122,

в Туркестанской области - 64.

Всего в стране подтвержден 754 891 случай.

8501 человек выздоровели от коронавируса:

в городе Нур-Султан - 826,

в городе Алматы - 2750,

в городе Шымкент - 772,

в Акмолинской области - 265,

в Актюбинской области - 625,

в Алматинской области - 337,

в Атырауской области - 137,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 780,

в ЗКО - 151,

в Карагандинской области - 294,

в Костанайской области - 422,

в Кызылординской области - 240,

в Мангистауской области - 363,

в Павлодарской области - 269,

в СКО - 121,

в Туркестанской области - 149.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 631 501 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!