6040 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 754 891 случай.
За сутки в Казахстане зарегистрировали 6040 человек, заболевших коронавирусом. Число подтвержденных случаев в стране вновь стало расти. Так в Нур-Султане за день увеличилось количество больных на 80 человек, в Шымкенте - на 73, в Актюбинской области - на 200, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
- в городе Нур-Султан - 505,
- в городе Алматы - 1590,
- в городе Шымкент - 220,
- в Акмолинской области - 265,
- в Актюбинской области - 388,
- в Алматинской области - 358,
- в Атырауской области - 307,
- в ВКО - 167,
- в Жамбылской области - 202,
- в ЗКО - 123,
- в Карагандинской области - 843,
- в Костанайской области - 269,
- в Кызылординской области - 98,
- в Мангистауской области - 202,
- в Павлодарской области - 317,
- в СКО - 122,
- в Туркестанской области - 64.
Всего в стране подтвержден 754 891 случай.
8501 человек выздоровели от коронавируса:
- в городе Нур-Султан - 826,
- в городе Алматы - 2750,
- в городе Шымкент - 772,
- в Акмолинской области - 265,
- в Актюбинской области - 625,
- в Алматинской области - 337,
- в Атырауской области - 137,
- в ВКО - 0,
- в Жамбылской области - 780,
- в ЗКО - 151,
- в Карагандинской области - 294,
- в Костанайской области - 422,
- в Кызылординской области - 240,
- в Мангистауской области - 363,
- в Павлодарской области - 269,
- в СКО - 121,
- в Туркестанской области - 149.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 631 501 человек.
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