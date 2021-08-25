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6040 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Фото: Pixabay.com 25 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 754 891 случай.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6040 человек, заболевших коронавирусом. Число подтвержденных случаев в стране вновь стало расти. Так в Нур-Султане за день увеличилось количество больных на 80 человек, в Шымкенте - на 73, в Актюбинской области - на 200, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

  • в городе Нур-Султан - 505,
  • в городе Алматы - 1590,
  • в городе Шымкент - 220,
  • в Акмолинской области - 265,
  • в Актюбинской области - 388,
  • в Алматинской области - 358,
  • в Атырауской области - 307,
  • в ВКО - 167,
  • в Жамбылской области - 202,
  • в ЗКО - 123,
  • в Карагандинской области - 843,
  • в Костанайской области - 269,
  • в Кызылординской области - 98,
  • в Мангистауской области - 202,
  • в Павлодарской области - 317,
  • в СКО - 122,
  • в Туркестанской области - 64.

Всего в стране подтвержден 754 891 случай.

8501 человек выздоровели от коронавируса:

  • в городе Нур-Султан - 826,
  • в городе Алматы - 2750,
  • в городе Шымкент - 772,
  • в Акмолинской области - 265,
  • в Актюбинской области - 625,
  • в Алматинской области - 337,
  • в Атырауской области - 137,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 780,
  • в ЗКО - 151,
  • в Карагандинской области - 294,
  • в Костанайской области - 422,
  • в Кызылординской области - 240,
  • в Мангистауской области - 363,
  • в Павлодарской области - 269,
  • в СКО - 121,
  • в Туркестанской области - 149.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 631 501 человек.

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