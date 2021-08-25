В Алматы после столкновения автомобиля со столбом погиб водитель

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства аварии.

В Алматы минувшей ночью произошло ДТП, в котором погиб водитель, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Mersedes E-класса, двигаясь по Абая в западном направлении, не доезжая Саина, по невыясненным обстоятельствам повернул в сторону остановки. После удара о бордюр автомобиль развернуло, и он, перелетев через арык, столкнулся с мачтой дорожного освещения.

Удар был очень сильный, и водителя зажало внутри салона. Очевидцы аварии прибежали на помощь. Но от полученных тяжелых травм водитель скончался на месте ДТП.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!