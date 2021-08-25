Россия эвакуирует 500 россиян и граждан стран ОДКБ

Для выполнения задачи создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов.

Минобороны РФ эвакуирует россиян, украинцев и граждан стран-членов ОДКБ из Афганистана, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что для выполнения задачи создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые находятся на аэродроме в Ульяновске. На борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали через единственный аэропорт Кабула эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев. Во вторник "Талибан" заявил, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, после этого она будет запрещена.

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Во вторник замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и направили воздушное судно с пассажирами в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вывезти украинцев. Вечером в тот же день самолет приземлился в Киеве.

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