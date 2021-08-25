Курс доллара еще немного снизился

Доллар подешевел еще на 0,37 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,30 тенге (-0,37), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 424,3-425,7 тенге, евро – 498,3-500,3 тенге, рос. рубль - 5,75-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 25 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,53%, составив $671,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,48% - до $70,71 за баррель.

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