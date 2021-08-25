В Алматинской области остановили той на 100 человек

Полиция остановила проведение мероприятия

В Алматинской области нарушители карантина организовали той на 100 человек. Полиция остановила проведение мероприятия, передает zakon.kz.

Сотрудники полиции Панфиловского РОП, проводя рейды, выявили факт нарушения карантинного режима и попросили гостей покинуть зал ресторана, сообщили в ДП Алматинской области.

В рамках проверки карантинных норм, сотрудниками полиции зафиксирован случай проведения свадебного торжества на 100 человек. В отношении администрации ресторана собран материал и направлен в районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля, – рассказал заместитель начальника Панфиловского РОП Дидар Базарбаев.

Подобное нарушение карантина замечено в одном из частных домов. Во дворе играла громкая музыка и были слышны голоса людей.

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Стражами порядка был выявлен частный дом, где также проводили той. Мониторинговая группа, в сопровождении участкового, обнаружила торжество с участием нескольких десятков человек. В отношении 46-летней хозяйки дома составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в СЭК, – подытожил Дидар Базарбаев.

Подобные проверки проводятся ежедневно под особым контролем полиции.

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