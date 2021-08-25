Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 

В Казахстане пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 августа, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града, порывистым ветром.

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: на западе ночью 17…22, днем - 30…38 тепла, на севере ночью 7…18, днем - 20…35 тепла, в центре и на востоке республики ночью 7…18, днем - 22…35 тепла, на юге ночью 15…23, днем - 32...40 тепла, на юго-востоке ночью 13...22, днем - 27...37 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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