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Токаев выразил соболезнования семье и близким Надира Надирова

Фото: facebook/Берик Уали 25 августа 2021, 11:48

Умер ученый, академик Национальной академии наук РК, общественный деятель Надир Надиров.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, общественного деятеля Надира Надирова, сообщает zakon.kz.

Надир Надиров был одним из основоположников отечественной нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в нашей стране. Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми буквами в летопись казахстанской науки, – говорится в телеграмме главы государства.

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