Токаев выразил соболезнования семье и близким Надира Надирова

Приложение zakon.kz
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Умер ученый, академик Национальной академии наук РК, общественный деятель Надир Надиров.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, общественного деятеля Надира Надирова, сообщает zakon.kz.
Надир Надиров был одним из основоположников отечественной нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в нашей стране. Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми буквами в летопись казахстанской науки, – говорится в телеграмме главы государства.
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