Чего ожидать на топливном рынке этой осенью?

Мы имеем дешевую нефть для поставок на внутренний рынок страны - эксперт.

Заканчивается лето, заканчивается сезон отпусков. По прогнозам санитаров, в сентябре дети пойдут в школу, а их родители вернутся на работу, будь это офис, магазин или промышленное предприятие.

Как правило, сентябрь является наиболее продуктивным месяцем в части потребления на топливном рынке. Это и активизация внутригородских транспортных перемещений, активная фаза проведения сельскохозяйственных работ, увеличение объемов междугородних и транзитных грузовых перевозок овощей и фруктов.

Эксперт Ерлан Жаукин разбирается, достаточно ли в стране бензина и дизельного топлива на эту осень.

Начнем, наверное, с хороших новостей, как в старых добрых сказках.

С бензином у нас все обстоит более-менее понятно. Продукта вполне достаточно. Предстоящая остановка Павлодарского НХЗ на плановый ремонт на бензиновый рынок особого давления не окажет. Запрет на экспорт бензина делает свое дело. Запасы растут. Административно задавленные цены стабильны. Хочется даже сказать, как в одном популярном шоу - "все остальные страны нам завидуют". А ведь все действительно так и обстоит. Стоимость бензина Аи-92 вокруг наших границ на 45-50% выше наших текущих розничных цен на бензин. И это независимо от того, нефтяная это держава, как Россия, или импортозависимый Кыргызстан. Но хотелось бы во всем этом нашем относительном благополучии отметить, что экспортная стоимость казахстанского бензина за вычетом всех расходов по его доставке до потенциальных рынков сбыта более чем в два раза превышает оптовые цены, действующие на внутреннем рынке Казахстана. Для потребителя это несомненно очень хорошо и комфортно. Но для экономики страны и, в частности, для нефтяной отрасли - это огромные суммы непокрытых убытков.

Что мы имеем на сегодня? Мы имеем дешевую нефть для поставок на внутренний рынок страны, из которой мы получаем еще более дешевый бензин для поставок на розничный рынок Казахстана.

Почему дешевая нефть? Потому что около 70% добываемой в Казахстане нефти поставляется на внутренний рынок со скидкой 110-130$ с каждой добытой тонны. Доходы от экспорта остальных 30% нефти не покрывают этих потерь.

А почему нефть для внутреннего рынка дешевая? Ответ - для того, чтобы производить из нее бензин, дизельное топливо и керосин с низким уровнем себестоимости. И если в большинстве стран мира, поддерживающих низкий уровень цен на топливо, этот самый уровень цен поддерживается за счет субсидий государства, то в наших реалиях это делается за счет отрасли, которая привлекает инвестиции в страну.

Тема дешевой нефти уже у многих набила оскомину, но она никак не решается.

Чем грозят низкие цены экономике Казахстана? Мы это сможем ощутить в рамках процессов евразийской интеграции. Казахстанский бензин получит свойство утекать на более дорогие рынки наших соседей. Готовы ли мы в будущем пересесть с комфортного автомобиля на гужевую повозку? Время покажет.

А теперь вернемся к нашей сказке. Плохие новости - собственного дизельного топлива этой осенью не хватит. Ежегодно сентябрь-октябрь - сезоны пикового потребления дизельного топлива. Эти два месяца составляют порядка 19-20% годового потребления дизеля в Казахстане.

Обусловлено это: 1. активной фазой уборочных работ сельхозпроизводителей; 2. ростом междугороднего и транзитного сообщения транспортных предприятий, осуществляющих перевозку плодовоовощных культур по регионам Казахстана, в Россию и страны дальнего зарубежья; 3. ростом железнодорожных грузоперевозок по причинам, указанным во втором пункте; 4. завершающей стадией дорожно-строительных работ.

Что все это вместе взятое означает?

В условиях ожидания остановки Павлодарского НХЗ на плановый ремонт сельхозпроизводители, объекты железнодорожного перевозчика, крупные системообразующие сети АЗС формируют запасы дизеля для прохождения периода отсутствия отгрузок дизеля с ПНХЗ.

И если ожидаемый объем потребления дизельного топлива в сентябре составляет около 490 тыс. тонн, то прогнозный объем производства трех казахстанских НПЗ составляет около 450 тыс. тонн. Учитывая ограниченный уровень запасов топлива в регионах, есть риски возникновения дефицита топлива в стране. И если сельхозтоваропроизводители и объекты железнодорожной инфраструктуры будут обеспечены дизелем в приоритетном порядке, то что ждет рынок автомобильных грузоперевозок - ответить сегодня сложно.

В чем причина нехватки дизеля? Относительно недавно я упоминал о наличии перетоков дизеля в приграничных с Россией регионах. По неподтвержденной информации, только за июль в Россию утекло около 30 тыс. тонн казахстанского дизеля. В августе перетоки также продолжаются. А эти 30 тыс. тонн - практически тот объем, которого может не хватить казахстанскому рынку в сентябре. Причина перетоков по-прежнему банальна - существенный разброс цен на казахстанском и сопредельном рынках способствует этим перетокам.

Разница розничных цен на рынках Казахстана и России на сегодня составляет: - по бензину Аи-92 - 67-70 тг/литр; - по дизельному топливу - 72-75 тг/литр.

И пока наши рынки не придут к сбалансированным ценам - это когда переток из Казахстана в Россию будет экономически нецелесообразен - так и будет.

Что мы имеем на топливном рынке сегодня? 1. Дешевую нефть, не позволяющую нефтяной отрасли развивать технологии и внедрять инновации в добыче. 2. Дешевое топливо на АЗС, тормозящее развитие топливного ритэйла. 3. Очень вкусную топливную кормушку для наших соседей.

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