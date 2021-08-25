В Нур-Султане рабочий выбросил чужой сейф из окна, пытаясь открыть его

Подозреваемый в краже задержан.

25-летний рабочий задержан по подозрению в краже, передает zakon.kz.

Как проинформировали в столичном департаменте полиции, мужчина был нанят для ремонта в квартире. Поработав некоторое время, он обратил внимание на сейф, стоявший на балконе. Попытки вскрыть его не увенчались успехом. Тогда молодой человек, решивший, что в сейфе находится крупная сумма денег, выбросил его из окна на уровне седьмого этажа, после чего выбежал на улицу. Когда выяснилось, что сейф не открылся, подозреваемый скрылся с места происшествия.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы.

Как установлено следствием, в сейфе находились документы и порядка 4500 долларов США.

В настоящее время мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, вещественные доказательства изъяты, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Выяснялось, что задержанный ранее имел судимость за кражу, - подытожили в ДП Нур-Султана.

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