Эксперт рассказал об опасности сохранения паролей в браузере

Специалисты рассказали, почему нельзя хранить пароли в браузере.

Пользователи интернета часто применяют пароли при входе в большинство сервисов в интернете. Упрощая работу, они используют функции автосохранения комбинаций паролей, которыми могут завладеть злоумышленники. Специалисты предупреждают об опасности сохранения паролей в браузере, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.

Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами, – рассказал эксперт.

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По его словам, помимо логинов и паролей в них бывают сохранены также номера банковских карт и коды CVC/CVV, утечка информации которых особенно опасна.

В браузере можно хранить учетные данные только от малозначимых сервисов. При этом важно, чтобы они не совпадали с данными для авторизации в другом более критичном аккаунте, – предупредил специалист.

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