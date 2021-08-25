Бесстрашная продавец в Степногорске отбилась от вооруженного грабителя

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У мужчины был перцовый баллончик.
Продавец в одиночку дала отпор грабителю в Степногорске, сообщает zakon.kz.
По данным местной полиции, 40-летняя продавщица 10 августа оказала жесткий отпор злоумышленнику, который, применяя перцовый баллончик, пытался ограбить магазин.
Подозреваемый был установлен. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 3 п.3 - ст. 24 ч. 3 УК РК "Покушение на грабеж". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - уточнили в полиции.
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