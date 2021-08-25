Акимат Нур-Султана выделит 800 млн тенге детям в рамках всеобуча

Приложение zakon.kz
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Программа Всеобуч в этом году стартовала 11 августа.
Акимат Нур-Султана выделяет 800 млн тг на помощь детям из малообеспеченных семей в рамках Всеобуча.
В текущем году увеличено количество школьников, которые будут охвачены материальной помощью. С 2020 года была увеличена сумма. Таким образом, размер оказываемой помощи составляет 40 тысяч тенге на каждого школьника из малообеспеченной семьи. Об этом на августовском онлайн-совещании рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.
Если в семье, к примеру, по 4 детей, то на каждого ребенка будет выделено по 40 тыс. тенге. Таким образом, семья сможет использовать 160 тысяч тенге на приобретение школьной одежды, обуви и письменных принадлежностей. Программа Всеобуч в этом году стартовала 11 августа. Мы увеличили охват детей, также для удобства и выбора увеличили количество компаний и торговых точек. В прошлом году сумму увеличили до 40 тыс. тг на ребёнка. Планируем охватить Всеобучем свыше 15 тыс. учащихся. При необходимости дополнительно увеличим охват. Кроме того, помощь школьникам также оказываем в рамках традиционной акции "Дорога в школу". Данной программой будет охвачено ещё 7 тыс. детей. Вместе с тем районные акиматы вручат более 2 тыс. школьникам рюкзаки с принадлежностями, - сказал Алтай Кульгинов.
Для подачи заявления на получение помощи в рамках Всеобуча родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок.
Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:
- детям из семей, имеющих право на получение гос. адресной соцпомощи (АСП);
- детям из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате ЧС;
- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.
Помощь оказывается через цифровую платформу "BMC Sales", рекомендованной РПП "Атамекен", где используются спецкарты с указанием индивидуального номера. Движение социальных единиц отслеживается в личных кабинетах получателями, соцпедагогами, администратором программ, что обеспечивает прозрачность и целевое использование средств.
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