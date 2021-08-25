На шесть миллионов тенге мошенник обманул пенсионеров и инвалидов

Возбуждено 10 уголовных дел.

Полиция Алматинской области задержала серийного мошенника, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении мошенника, обманувшего граждан на 6 млн тенге.

Потерпевшими являются пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды в возрасте от 33 до 73 лет, проживающие в городе Есике и селах Байдибек, Коксай, Саймасай и Байтерек.

Со слов 33-летнего задержанного жителя Есика, своих жертв он находил в ЦОНе, куда те приходили, чтобы оформить документы. Изображая из себя грамотного специалиста со связями, он предлагал оформление или увеличение пенсий, пособий на детей и пособий по инвалидности. В течение двух лет злоумышленник получал от наивных граждан от 170 тысяч до 1,5 млн тенге и тратил их на собственные нужды, – сообщил следователь Аскар Кызайбаев.

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