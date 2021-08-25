Директор Sport Qory рассказал о судьбе профессионального спортивного клуба "Астана"

Наша практическая задача на сегодняшний день – сбалансировать распределение средств.

Олимпиада в Токио прошла, но страсти в казахстанском спорте не утихают. Провальный в медальном отношении результат обнажил целый комплекс проблем. У болельщиков, специалистов, журналистов и общественных деятелей возникли логичные вопросы к тому, куда тратятся бюджетные деньги, выделяемые на развитие спорта.

В 2020-м году, выступая с Посланием к народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил сократить финансирование профессиональных клубов и направить бюджеты на развитие массового спорта.

Позже Единым оператором по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта Республики Казахстан, стал Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory. Летом 2021 года в ведение Фонда был передан профессиональный спортивный клуб "Астана", в состав которого входят одноименные футбольные, баскетбольные клубы, велокоманда и ХК "Барыс".

О том, чем конкретно занимается Sport Qory, как распределяются средства и какое будущее ждет профессиональный спортивный клуб "Астана", в интервью рассказал директор Фонда поддержки индустрии туризма и спорта Асхат Сейсембек.

- Наша организация является Единым оператором по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта. Главное наше содействие - это финансовая поддержка спортивных организаций, федераций, учреждений и обеспечение целевого использования выделяемых средств.

- Назовите проекты, финансируемые Фондом?

- У нас их на самом деле много. Для этого, думаю, понадобится отдельное интервью. На данный момент мы финансируем уже 44 организации, куда входят практически все олимпийские федерации. Если говорить в процентном соотношении, 72% мы выделяем на финансирование олимпийских видов спорта, 5% - на паралимпийские, 10 - на национальные и 13% - на проекты массового спорта.

Наша практическая задача на сегодняшний день - сбалансировать распределение средств между олимпийскими, неолимпийскими, массовыми, паралимпийскими и национальными видами спорта.

- Недавно Фонд принял в свое ведение ПСК "Астана", ликвидация которого обсуждалась в сети несколько месяцев.

- Я бы хотел сказать, дальнейшая судьба ПСК "Астана" до сих пор обсуждается не только в интернете, но и в официальных кабинетах и ведомствах. Фонд стал учредителем клуба в конце июня 2021 года. Это сделано для того, чтобы в самой ближайшей перспективе уйти от многоуровневого режима финансирования. Окончательное решение по дальнейшей судьбе ПСК "Астана" будет принято к концу 2021 года.

Ядро ПСК - это его клубы. А именно, футбольный клуб "Астана", хоккейный клуб "Барыс", баскетбольный клуб "Астана", велокоманда "Астана". Часть этих клубов, а точнее, три, кроме велокоманды, мы уже приняли в свое ведение напрямую, то есть сейчас мы являемся их учредителями. Повторю, это было сделано для того, чтобы окончательно уйти от многоуровневой системы финансирования этих клубов.

- Почему тогда велокоманда "Астана" еще не в прямом ведении Фонда?

- Что касается Astana Premier Tech, тут ситуация по прямому учредительству Фонда была немного усложнена формально присутствием канадского акционера. В декабре 2020 года 50% акций были проданы канадской компании. Буквально на прошлой неделе эти акции снова были переданы в казахстанское владение. Чтобы избежать более долгого пути возврата акций, было принято решение об их передаче напрямую в ПСК, так как клуб является владельцем других 50% велокоманды. Тут главное то, что казахстанская и канадская стороны пришли к пониманию и спокойно завершили сотрудничество.

- В конце июня стало известно об уходе Александра Винокурова из "Астаны". Это вызвало большой резонанс у общественности. Но спустя некоторое время он был восстановлен в должности. На сайте фонда появилась новость, где было написано, что "Фондом был проведен анализ деятельности клуба, и одним из ключевых решений стало восстановление в должности Александра Винокурова".

- Александр Винокуров, к сожалению, перед стартом "Тур де Франс" был отстранен от управления спортивной частью велокоманды. Об этом писала вся казахстанская, да и европейская спортивная пресса. Проведя определенную работу, вникнув в систему взаимоотношений между казахстанским и канадским акционерами, было принято решение о возврате клуба обратно в 100% управление казахстанской стороной. Как только это случилось, одним из ключевых решений стало возвращение Винокурова.

- Проводился ли анализ деятельности в других командах ПСК "Астана"?

- Конечно же, изучение структур жизнедеятельности клубов было осуществлено комплексно.

Здесь красной линией проходит кредиторская задолженность в футбольном клубе. За последние пару лет было накоплено долгов на сумму 4,2 млрд тенге при достаточном финансировании.

В ближайшее время информация по долгам будет озвучена. Так как это квазигосударственные средства, я думаю, люди должны знать, каким образом и почему образовался такой долг.

Что касается хоккейного клуба "Барыс" и баскетбольного клуба "Астана", в организациях механизм работы отлажен. Вы знаете, данные клубы выступают в межнациональных лигах. Клубы полностью соответствуют не только внутриказахстанским стандартам, но и стандартам межнациональных лиг.

- Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов дал интервью, в котором рассказал о серьезных проблемах в футбольном клубе "Астана". Также была информация об аудиторской проверке. Вы можете озвучить ее результаты?

- Уверен, многие читали это интервью. Вице-министр обозначил только несколько из многих факторов образования кредиторской задолженности в Клубе. Аудиторский отчет готов.

Я, как генеральный директор, доложил об итогах проверки членам Попечительского совета Фонда. Приняли решение об исправлении недочетов, обозначенных аудиторским заключением, это во многом касается создания или актуализации внутренних нормативных документов клуба. Мера чрезвычайно необходимая для установления лимитов и так называемых коридоров деятельности. В части пунктов, рекомендованных аудиторами для дачи правовой оценки, материалы переданы в правоохранительные органы.

Результаты аудита для нас кристально понятны - провести работу по исключению в дальнейшем накопления необоснованной кредиторской задолженности и обеспечить целевое использования средств исключительно в рамках утвержденного бюджета.

- На днях в футбольном клубе "Астана" был назначен новый генеральный директор Тастанбек Есентаев. Какие задачи стоят перед ним?

- Тастанбек Есентаев является известным спортивным менеджером. Он возглавил клуб в непростое для команды время.

Перед ним, безусловно, стоит много задач, однако ключевая - оптимизация расходов клуба на 2022 год в соответствии с духом государственной политики в отношении профессиональных спортивных клубов. Это самое главное. Есть четкое поручение главы государства, которое мы обязаны выполнять.

- Любители футбола справедливо задаются вопросом, почему "Астану" курирует министерство, тогда как другими отечественными клубами занимаются акиматы. Можно ли сказать, что таким образом отмечается значимость столичного клуба?

- Мне кажется, все клубы страны и спортивные организации так или иначе имеют свою значимость для лиц, вовлеченных в их жизнедеятельность, работающих в них, тренирующихся в них, для подрастающего поколения, для зрителей…

Что касается ПСК "Астана", данный клуб был учрежден около 10 лет назад, в том числе, для продвижения имиджа нашей столицы, нашей страны. Надо отдать должное, в мировой спортивной среде клубы ПСК стали известны. Для того, чтобы сохранить эти традиции в условиях новых стандартов и новых лимитов, клуб был передан на баланс министерства.

- Почему бюджет ФК "Астана" больше по сравнению с другими клубами республики, несмотря на установленные лимиты? Каким образом будет происходить оптимизация его расходов?

- На этот вопрос, который задается в футбольной среде чуть ли не ежедневно, я думаю, частично ответил в вашем предыдущем вопросе. Бюджет клуба на 2021 год - 5 млрд тенге, что меньше более чем на 55 процентов по сравнению с прошлым годом. Еще есть задолженность на 4,2 млрд, о ней я сказал ранее, так же как и сказал о принципах ее оплаты. Никто без четкого понимания причин ее образования и соответствующих выводов средства оплачивать не будет.

Хочу отдельно отметить, что уже в следующем году расходы должны быть и будут сокращены.

Объективно теперь на первый план выходят менеджерские способности клуба для того, чтобы обеспечить достойное такого клуба, как "Астана", финансирование и существование в будущем.

- Расскажите о дальнейших планах Фонда.

- Дальнейшие планы по клубам? Как я уже отметил, это оптимизация расходов. Сам по себе Фонд не является генератором денег, он в большей части занимается распределением средств. Но сейчас на нас, как на учредителей клубов, легла дополнительная ответственность. Для того, чтобы клубы существовали достойно, мы, несомненно, должны идти в ногу со временем.

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