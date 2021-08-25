Сотовые операторы смогут менять тарифы только с согласия абонента

Также предлагается отменить автоматическое подключение к роумингу.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила оказания услуг связи, сообщает zakon.kz.

Проектом приказа предусмотрены следующие изменения:

в части подачи заявления для заключения договора через личный кабинет на интернет-ресурсе оператора связи или абонентского устройства сотовой связи с абонентским номером сотовой связи и соответствующего мобильного приложения оператора связи;

применение механизмов идентификации абонента (электронная цифровая подпись, QR-код, SMS);

исключается адресная справка (документ, подтверждающий регистрацию по указанному адресу).

Кроме того, в связи с участившимися жалобами, поступающими от населения, проживающего на приграничных территориях Казахстан, предусматривается отмена автоматического подключения к роумингу. Для этого предлагается отменить автоматическое подключение к роумингу, а при необходимости в данной услуге отправить короткое текстовое сообщение или USSD-запрос.

Также для улучшения качества обслуживания населения операторами связи и качественного оказания услуг телефонной связи будет сокращен срок оказания услуги телефонной связи.

Расширятся способы получения абонентами информации, необходимой для заключения договора, в связи с развитием инфокоммуникационных технологий.

Вместе с тем для защиты интересов абонентов предусмотрена норма, согласно которой при изменении условий тарифных планов производится уведомление абонента и получение его согласия.

Также внесены дополнения в части произведения оператором связи перерасчета, в том числе при авариях в сетях связи.

Абоненты смогут расторгать договор в одностороннем порядке, известив об этом оператора связи письменно и оплатив ему фактически понесенные расходы.

В случае приостановления оказания услуг связи не по вине абонента абонентская плата не взимается пропорционально периоду приостановления оказания услуг. В случае приостановления оказания услуг связи, вызванного несвоевременной оплатой абонентом абонентской платы, оператор связи производит перерасчет абонентской платы, взимая не более тридцати процентов размера абонентской платы за период приостановления, - говорится в правилах.

Кроме того, будут расширены способы получения бесплатной ежемесячной информации о полученных услугах связи.

Операторы сотовой связи должны будут предоставлять абонентам возможность самостоятельно формировать тарифный план с учетом технической возможности оператора сотовой связи.

Они также должны будут информировать абонентов об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий.

Поправки также предусматривают недопущение навязывания оператором разных услуг (телефонной связи, кабельного телевидения и т.д.) при предоставлении услуг доступа к сети Интернет.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.

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