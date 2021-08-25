О развитии Павлодарской области отчитался аким Абылкаир Скаков перед депутатами

Экономику региона продолжают диверсифицировать в том числе за счет АПК.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отчитался перед депутатами маслихата о социально-экономическом развитии региона с начала года. По оперативным данным, за семь месяцев рост экономики области составил 3%.

В обрабатывающей промышленности увеличение на 6,7%, в том числе выпуск химической и фармацевтической продукции, продуктов переработки нефти и машиностроение выросли в 1,5, 1,3 и 1,2 раза соответственно.

В Экибастузе продолжает развиваться железнодорожный кластер. На его базе в этом месяце на полную мощность запустили линию по производству элементов верхнего строения пути – упругих клемм и путевых шурупов. Таким образом, более 70% железнодорожного машиностроения Казахстана сосредоточено в Экибастузе, - сказал Абылкаир Скаков.

Он остановился на разрабатываемом Комплексном плане развития Экибастуза. Документ предусматривает 119 мероприятий, которые намерены реализовать на 87% за счет частных инвестиций. План направлен на декарбонизацию экономики, укрепление кадрового потенциала города, а также улучшение его инфраструктуры и решение ряда социальных вопросов.

Главной на повестке остается борьба с коронавирусом. В Павлодарской области значительно укрепляется инфекционная служба. К открытию готовятся сразу два новых инфекционных отделения – при областной больнице в Павлодаре и городской больнице в Экибастузе. Таким образом инфекционный коечный фонд в регионе с прошлого года вырастет в 2,4 раза, почти до 550 мест.

В этом году бюджет здравоохранения увеличен в 2,7 раза. Предусмотрены приобретение оборудования сразу для 40 медицинских организаций, строительство и ремонт шести объектов. Для капитального ремонта еще шести учреждений готовится ПСД. Кроме того, разрабатываем три типовых проекта строительства: врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта и медицинского пункта. По ним будем возводить соответствующие учреждения в 11 селах области, в которых есть такая необходимость, - сообщил Абылкаир Скаков.

Значительно вырос и бюджет образования. В частности, в 12 раз увеличилось финансирование капитального ремонта и модернизации школ. В Павлодарской области реализуют проект "Заманауи мектеп", по которому полностью обновляют учебные заведения – от прилегающих территорий до мебели и оборудования. В этом году в Павлодаре должны ввести две новые школы и две пристройки к действующим объектам образования. Так, появятся более 1 тысячи новых ученических мест.

1,3 млрд тенге в этом году выделено на социальную реабилитацию людей с особенными потребностями. Ежеквартально возмещаются затраты семьям с обучающимися на дому особенными детьми, размер компенсации планируется увеличить. Около 5 тысяч семей получают адресную социальную помощь почти на 1 млрд тенге. Благотворительную поддержку более чем на 70 млн тенге получили более 10 тысяч представителей социально уязвимых групп, - рассказал аким в контексте соцзащиты.

По его данным, на рынке труда ситуация стабильная, уровень безработицы удалось снизить до 4,8%. Создано около 16 тысяч рабочих мест. Этому поспособствовало и открытие новых субъектов МСБ, которых с начала года стало больше на 1700. В поддержку предпринимателей в области запустили микрокредитование выпускников программы "Бастау", на что направили 1 млрд тенге.

Более 950 очередников в Павлодарской области получили квартиры с начала года. Жилищных сертификатов выдано на 82 млн тенге. В этом году в регионе ввели шесть многоэтажек, еще 18 строятся.

Экономику региона продолжают диверсифицировать в том числе за счет АПК. До конца года здесь планируют довести площадь орошаемых земель до 135 тысяч гектаров. К запуску готовится производство рафинированного подсолнечного масла. Выпуск продукции переработки с начала года составил почти 55 млрд тенге, с ростом 102,2%.

В этом году в сфере животноводства реализуется более 20 инвестиционных проектов. На сегодня уже запустили восемь объектов. В их число входят три животноводческие базы и две молочно-товарные фермы. Во всех категориях хозяйств производство молока увеличено на 2,8%, мяса – на 6,8%, - сообщил Абылкаир Скаков.

Помимо названных отраслей, приоритетной для руководства области остается работа по развитию детско-юношеского спорта, цифровизации, по привлечению инвестиций и другим направлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!