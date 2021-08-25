Названы сроки появления препарата от всех штаммов COVID-19

Такой препарат будет лекарственным средством. Его нужно принимать, когда человек уже заболел коронавирусом.

Появление препарата от всех штаммов COVID-19 можно ожидать через шесть месяцев или год, передает zakon.kz.

Такие сроки назвал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире радиостанции "Радио 1", сообщает Lenta.ru.

Специалист считает, что универсальное антитело, которое сможет защитить организм от всех известных мутаций COVID-19, можно создать в сжатые сроки.

Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом, – резюмировал вирусолог.

По словам Шестопалова, такой препарат будет лекарством, его нужно принимать, когда человек уже заболел коронавирусом.

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Ранее исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности, со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ.

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Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с "Лентой.ру" рассказал, что число различных антител, вырабатывающихся в результате болезни или вакцинации, индивидуально для каждого человека. При этом универсальные антитела SARS2-38 появляются по той же схеме. Задача исследователей – создать вакцину, которая будет ориентирована именно на выработку SARS2-38.

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