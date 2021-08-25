От лекарственных препаратов до комбайнов - какие производства запустят на территории СКО

Проект реализуется по линии ГЧП.

Специальная экономическая зона "Qyzyljar" функционирует в Северо-Казахстанской области с 2019 года. На территории одной из субзон турецкие инвесторы сейчас возводят многопрофильную больницу и консультативно-диагностическую поликлинику на 480 койко-мест. Ультрасовременную лечебницу сдадут в декабре 2022 года.

Проект реализуется по линии ГЧП, объем инвестиций составляет 115 млрд тенге. Появится 1 365 новых рабочих мест.

Сейчас заключены договоры с 3 участниками СЭЗ "Qyzyljar". В их числе немецкая компания "CLAAS". На заводе будут выпускать комбайны, посевные комплексы и тракторы. Строительно-монтажные работы и реконструкция здания завершены. Объем инвестиций - 3 млрд тенге. На заводе трудоустроят 100 человек.

Завершают строительные работы и на Петропавловском электротехническом заводе, где в год планируют выпускать порядка 13 тысяч штук трансформаторной техники.

На территории субзоны №3 планируются развить обрабатывающую промышленность. Ожидаемый объем инвестиций - 73 млрд тенге. Количество новых рабочих мест достигнет 2 тысяч. 160 га земли на 25 лет предоставили во временное землепользование управляющей компании. Разработана ПСД по инженерным сетям.

Кроме того, есть несколько договоренностей по реализации перспективных проектов на территории СЭЗ "Qyzyljar". Готовят документы для строительства завода по высокотехнологичному производству готовых лекарственных препаратов. Объем инвестиций – 12,7 млрд тенге. Появится 200 рабочих мест.

Проектные документы готовят и для открытия завода по производству упаковочной и пигментной бумаги. Инвестор вложит 15 млрд тенге и создаст 105 рабочих мест. Также прорабатывается вопрос о строительстве завода минеральных удобрений.

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