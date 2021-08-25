В Жамбылской области в этом году введут в эксплуатацию 11 новых школ

Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием составляет 100%.

До конца текущего года в Жамбылской области завершится строительство 11 новых школ, 8 из которых распахнут свои двери школьникам уже в новом учебном году.

Об этом было сказано на традиционном областном августовском совещании "Образованная нация – залог устойчивого развития государства".

Встречу открыл и вел аким области Бердибек Сапарбаев. Глава региона отметил масштабность работ, реализуемых в сфере и перечислил актуальные вопросы.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления образования Талгат Жамалов в своем докладе остановился на положительных показателях.

По результатам международных исследований TIMSS, PISA, которые оцениваются известными аналитиками в образовательной системе, ученики Жамбылской области заняли лидирующую позицию среди регионов страны. В нынешнем году результаты ЕНТ повысились на 12,1, составив в среднем 83,2.

Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием составляет 100%. Нужно продолжить работу по открытию частных детских садов.

В нынешнем году решатся проблемы касательно 1 аварийной, двух трехсменных, 2 школ с дефицитом мест и 2 обветшалых образовательных очагов. Вместе с тем, в 16 школах осуществляется капитальный ремонт, в 11 работы завершатся до 1 сентября.

Управления строительства и образования должны рассмотреть вопрос увеличения числа работников, привлеченных к ремонту, и работу в две смены. Акимы районов и города Тараза должеы следить за качеством осуществляемых работа и сроками. Внимание следует обратить на вопрос передачи котельных образовательных очагов из ведения департамента образования на баланс районных акиматов. Поручаю районным акимам ускорить подготовку документов образовательных очагов и до 10 сентября принять на баланс котельных, - подчеркнул глава региона.

Аким области отметил, что во всех школах и детских садах полностью установлены камеры видеонаблюдения и поручил ускорить работу по установке турникетов и тревожных кнопок. Вместе с тем, глава региона поднял такие вопросы, как организация специализированной охраны в школах, строгое соблюдение правил безопасности, установка системы видеонаблюдения совместно со штабом оперативного реагирования. В нынешнем учебном году в Жамбылском районе ожидается сдача "Центра технической, творческой и профессиональной ориентации" на 700 детей. А в городе Таразе и Шу до конца года откроются Дворцы школьников.

Во всех школах области запущен сайт "Tulek.kz", организован форум "Жомарт түлек". Открылись "Центры выпускников" для пропаганды успешной жизни выпускников среди подрастающего поколения.

До конца года усилиями выпускников будет реализовано 67 проектов на сумму 2,7 млрд.тенге. Поручаю управлению образования, акимам районов и города Тараза продолжить работы по широкой пропаганде идей проекта "Жомарт түлек", - отметил Сапарбаев.

Глава региона отметил необходимость скорейшего внедрения учебного опыта Назарбаев интеллектуальной школы в других школах.

Вместе с тем, Бердибек Машбекулы обратил внимание, что отправив студентов высших учебных заведений в родные села, можно решить вопрос дефицита кадров.

В соответствии с поручение Президента ежегодно заработная плата педагогов повышается на 25%. На сегодняшний день средний заработок учителей составляет 200 тысяч тенге. В целях повышения социального статуса педагогов впервые в области к 30-летию Независимости страны учителям будет присваиваться почетное звание "За вклад в образовательную сферу Жамбылской области". Я благодарю за Вашу работу во благо воспитания молодого поколения, - подытожил Б.Сапарбаев.

Обладателю гранта "Лучшая организация среднего образования" гимназии №8 города Тараза вручили сертификат номиналом 34 млн.тенге, еще четыре школы и один колледж получили по 1 миллиону тенге за высокие показатели по результатам рейтинга "Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений".

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