Причины потери Крыма назвали в Украине

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему страна потеряла Крым.

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему страна потеряла Крым, передает zakon.kz.

Он уверен, что главной причиной стало бездействие украинских властей в 2014 году, сообщает издание "Украинская правда".

Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению, – сказал политик.

В интервью изданию экс-президент также отметил, что если бы Украина не начала "сопротивляться", то прекратила бы существовать как государство. Вместо нее "была бы одна большая Малороссия", добавил Кучма.

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Леонид Кучма также рассказал, что за годы своего пребывания на посту главы государства наиболее сложные международные переговоры у него были с российским коллегой Владимиром Путиным. В качестве одного из примеров он привел спор вокруг косы Тузла в Керченском проливе.

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