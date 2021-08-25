Казахстан не выплатил призовые бронзовому призеру Олимпиады в Рио

Минкульт планирует создать Межведомственную комиссию, чтобы детально рассмотреть инцидент.

В 2016 году казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял четвертое место. Позже спортсмена, занявшего третье место, дисквалифицировали из-за применения допинга и "бронза" автоматически перешла казахстанцу. Официально Уланов получил медаль в 2018 году. С тех пор прошло три года, но спортсмену все еще не выплатили призовые, передает zakon.kz.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио казахстанец Денис Уланов поднял в сумме 390 кг, сравнявшись в сумме с румынским спортсменом Габриэлом Сынкрэяном. Румын стал бронзовым призером Олимпиады, а Уланов занял четвертое место. Однако в декабре того же года Габриэла Сынкрэяна дисквалифицировали за применение допинга. "Бронза" перешла Денису Уланову. Долгожданную награду казахстанец получил в 2018 году на Чемпионате мира в​ Ашхабаде​.

Казахстан обязан выплатить бронзовым призерам Олимпиады 75 тыс. долларов. Уланову за четвертое место государство выплатило 30 тыс. долларов. Оставшиеся 45 тыс. спортсмен все еще не получил, хотя подтверждающие документы предоставил.

У меня все есть. А потом, с таким отношением от всех сторон мне просто надоело. В начале этого года была сделана первая операция на позвоночник. Мне помог тренер, я сам за свой счет сделал операцию, потом к ним обратился. Вы мне, говорю, помогите на вторую реабилитацию. Они: мы, скорее всего, не поможем, - рассказал Уланов.

В начале августа 2021 года Уланов обратился к юристу. Представитель спортсмена Данияр Киманов написал письмо в Комитет спорта. В ответ в ведомстве сообщили, что в 2019 году были внесены изменения в закон о физкультуре и спорте. В нем говорится, что спортсменам, которым присудили более высокий результат на международных соревнованиях, должны пересмотреть размер выплат. То же самое должны сделать с выплатами тренеров. Но Уланову "бронзу" вручили в 2018 году и поэтому его случай не подпадает под закон.

Произвести пересмотр размеров выплат денежных поощрений Денису Уланову не представляется возможным, так как третье место на Олимпийских играх Денису Александровичу было присвоено в 2018 году, - говорилось в ответе.

Однако адвокат спортсмена был не согласен. Согласно нормативно-правовым актам, тяжелоатлету положены выплаты. Он написал письмо на имя министра культуры и спорта с просьбой решить вопрос.

Редакция zakon.kz тоже направила запрос в Минкульт. В ответе, который пришел сегодня, 25 августа, напомнили, что в декабре 2019 года был принят закон по вопросам физкультуры и спорта, где предусмотрели пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных соревнований и их тренерам. Но случай Уланова не подпадает под закон, поскольку "бронзу" ему вручили за год до внесения изменений.

Тем не менее, учитывая его неоценимый вклад в развитие отечественного спорта, а также в целях государственной поддержки спортсменам Министерство культуры и спорта планирует более детально рассмотреть данный вопрос и в ближайшее время предоставить вам ответ, - говорится в сообщении.

Глава Комитета Серик Сапиев также записал видео, где объяснил, что Минкульт теперь предложит создать Межведомственную комиссию, чтобы детально рассмотреть инцидент с невыплатой денег спортсмену, который принес стране "бронзу".

В Федерации тяжелой атлетики заявили, что приветствуют такое решение.

Мы полностью поддерживаем законное желание нашего спортсмена получить разницу в своих призовых выплатах с учетом перераспределения мест. К тому же это не единичный случай и такая же ситуация есть и у других атлетов, которые в результате перераспределения получили места выше. При необходимости мы представим все документы, подтверждающие спортивные результаты нашего атлета, - сказал исполнительный директор Федерации Алдияр Нуралинов.

Денис Уланов планирует потратить положенные ему деньги на восстановление здоровья и продолжить выступать на соревнованиях.

Айтурган Азимжанова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!