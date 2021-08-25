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Назначен начальник службы безопасности Елбасы

Фото: zakon.kz 25 августа 2021, 16:52

Сарсембай Жасулан назначен замначальника СГО РК - начальником СБ Первого Президента.

Заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен Сарсембай Жасулан Аманжолулы, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.

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