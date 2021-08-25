Вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса на 90%

Несмотря на снижение эффективности, благодаря вакцинации коронавирусная инфекция переносится гораздо легче.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna против коронавируса упала с 91% до 66% после того, как "дельта-штамм" стал доминирующим. Однако препараты все равно помогают легче переносить заболевание, передает zakon.kz.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) занялись изучением реальной эффективности этих двух вакцин с момента их одобрения среди медицинского персонала и служб экстренного реагирования, говорится в пресс-релизе MedicalXpress.

Тысячи работников из шести штатов каждую неделю проходили тесты, благодаря чему специалисты могли оценить эффективность вакцин против симптоматической и бессимптомной инфекции. С 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года, в начальный период исследований, вакцина была эффективна на 91%. Однако этот показатель снизился до 66%, когда в последние недели "дельта-штамм" стал доминирующим.

Несмотря на то что промежуточные результаты говорят об умеренном снижении эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, устойчивое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущество вакцинации против коронавируса, - отмечают авторы исследований.

Недавнее исследование пациентов в Нью-Йорке показывает, что защита от тяжелого течения заболевания все-таки стабильна и превышает 90%. При этом другая работа CDC с пациентами из Лос-Анджелеса, которая проводилась с 1 мая по 25 июля, показала, что не вакцинированные в 29,2 раза чаще госпитализируются с COVID-19, чем вакцинированные.

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