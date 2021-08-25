Что советуют казахстанцам, которым нельзя вакцинироваться

Столичный врач рассказала, как себя могут обезопасить люди, которым противопоказана вакцинация.

Сейчас казахстанцы массово вакцинируются от коронавирусной инфекции. Однако есть люди, которым данная процедура противопоказана, передает zakon.kz.

Как таким людям защищаться от ковида, рассказала врач-терапевт ГКП "Городская поликлиника №14 г. Нур-Султан" Майя Молдахан, сообщается на официальном сайте акимата столицы. По ее словам, к этой категории относятся граждане, испытавшие анафилактический шок или имеющие аллергию на вещества, содержащиеся в вакцине, люди с хроническими заболеваниями (к примеру, с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и т. д.) и не достигшие 18 лет. Вакцинации не подлежат беременные и кормящие женщины, а также те, кто болен коронавирусом в настоящее время.

Что делать людям, которым нельзя вакцинироваться? Им следует вести здоровый образ жизни: употреблять витамины, повышающие иммунитет, чаще употреблять продукты, которые богаты витаминами. В целом, нужно чаще мыть руки, гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, гимнастикой. Я же настоятельно советую не посещать места массового скопления людей, застолья, - рассказала врач.

Сегодня более 6 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины, а свыше 5 млн - второй. Среди вакцинированных есть и заболевшие КВИ. Однако у них заболевание проходит легче, чем у тех, кто не получил вакцину. Так, максимальная температура у них была до 38 градусов, из симптомов присутствовали слабость и сухой кашель. Эти пациенты быстро вылечились, отмечают специалисты.

Врачи призывают жителей, у которых нет медотводов, вакцинироваться, поскольку это - единственный способ борьбы с коронавирусом.

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